Коронавирус в России нашли еще у 9039 человек

Вылечились 9759 человек
В России за минувшие сутки выявили 9039 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.
Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 3105. В Подмосковье за сутки заболели 735 человек.
Выздоровели за сутки 9759 человек. Скончались 402 заболевших.
За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 5035207 человек. Вылечились 4651849, умерли 120002 заболевших.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 136,8 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 517061 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram