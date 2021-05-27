Коронавирус в России нашли еще у 9039 человек

Вылечились 9759 человек

В России за минувшие сутки выявили 9039 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 3105. В Подмосковье за сутки заболели 735 человек.

Выздоровели за сутки 9759 человек. Скончались 402 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 5035207 человек. Вылечились 4651849, умерли 120002 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 136,8 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 517061 человек.

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