Путин пообещал развивать систему помощи детям с онкозаболеваниями

Российские специалисты добиваются выздоровления 80% пациентов

Российские власти продолжат развивать систему оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови. Уже сегодня российские специалисты добиваются выздоровления около 80% таких пациентов, заявил президент России Владимир Путин.

"Сегодня российские специалисты добиваются выздоровления около 80% детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями, а по отдельным видам заболеваний данный показатель приближается к 90%. Это очень большое, значимое для нас достижение, и оно отмечено ООН и Всемирной организацией здравоохранения", - сказал Путин. Российский лидер обратился к участникам конгресса по онкозаболеваниям, который проходит в центре имени Дмитрия Рогачева.

Глава государства напомнил, что в 1991 году с диагнозом "острый лейкоз" выздоравливало 5% детей. Сегодня же этот показатель достигает 90%. По данным Путина, за последние 4 года объем оказания высокотехнологичной помощи детям по профилю онкология вырос более чем на 30%. Увеличилось количество таких операций, как трансплантация костного мозга - только в прошлом году их было сделано 667.

Власти продолжат развивать систему медпомощи детям с онкологией, подчеркнул президент. Так, в 2022 году в составе центра имени Дмитрия Рогачева планируется ввести в строй новейший корпус ядерной медицины. К 2024 году откроются детские центры онкологии и гематологии в Воронеже, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Путин подчеркнул: каждый ребенок, столкнувшийся с тяжелой болезнью, должен получать качественную высокотехнологичную помощь быстро и в полном объеме, передает РИА Новости.

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