Как Instagram следит за своими пользователями

Приложение не всегда спрашивает разрешение на обработку данных

Популярное приложение Instagram собирает данные о пользователях. При этом согласие человека спрашивается только в момент первой регистрации, а затем соцсеть продолжает следить за аккаунтом постоянно без дополнительных разрешений.

Партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов рассказал, что стоит пользователю хотя бы один раз поставить метку геолокации на снимке или разрешить поискать зарегистрированных пользователей среди списка контактов на телефоне, как в дальнейшем приложение будет самостоятельно собирать данные. Эксперт подчеркнул, что подобных хитростей существует много, но некоторые из них можно обойти.

"Приложение хорошо понимает наши с вами увлечения и знает, что и в какой момент нам показать и предложить. Такая адаптация под наши интересы становится возможной из-за сложных алгоритмов, которые сеть использует при анализе поведения пользователей", - объяснил Мясоедов.

Он отметил, что программа анализирует даже то, с какой скоростью совершаются действия внутри приложения.

Чтобы уменьшить вмешательство в личную жизнь, специалист рекомендовал обращать внимание на всплывающие окна, спрашивающие согласие на обработку персональных данных, а также удалить загруженные контакты и запретить доступ приложения к мониторингу вашего местоположения, передает агентство "Прайм".

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