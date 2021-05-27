Депутат Мосгордумы Козлов: Онлайн-голосование через мобильное приложение может привлечь до 1,5 млн избирателей

Голосовать можно будет как на сайте, так и через приложение

Возможность проголосовать на осенних выборах дистанционно может привлечь до полутора миллионов избирателей, уверен председатель комиссии столичного парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Проголосовать можно будет не только очно на избирательных участках, но и при помощи интернет-сервисов и мобильных приложений.

"Цифровая сфера сегодня является синонимом развития, прогресса и поэтому многие захотят испробовать новый механизм. Сработает и эффект новизны, и тот кредит доверия, который уже наработан благодаря успешной работе портала Госуслуг, официального сайта мэра Москвы и других сервисов, которые стали существенно проще с переходом в онлайн", - считает парламентарий.

Козлов отметил, что в современном мире люди привыкли к возможности в любое время получать ответы на интересующие вопросы и находить необходимую информацию в кратчайшие сроки. "Если у избирателя будет такой же уровень доступности к голосованию, то к выборам, решению государственных и муниципальных вопросов подключатся и те, кто раньше в них не участвовал, кому не хватало времени, либо интереса к изучению вопроса", - допустил депутат.

Он подчеркнул, что особенно важно одновременно развивать как мобильное приложение для голосования, так и сайт. В Москве на сегодняшний день готовятся два приложения: одно из них позволит голосовать на выборах, второе поможет оперативно и бесперебойно работать наблюдателям.

Козлов добавил, что в этом году в столице реализуется в онлайне еще одна важная возможность - сбор подписей для выдвижения на довыборах в Мосгордуму. "Кандидаты смогут собрать в дистанционном формате до 50% подписей, соответствующий закон уже принят Мосгордумой. Переход выборных процедур, процесса сбора подписей, наблюдения за голосованием в онлайн даст возможность каждому интересующемуся увидеть, как устроены выборы, как влияет твой голос на решение городских вопросов, как личные интересы, предпочтения становятся политическими, то есть групповыми, общими. Этот процесс должен быть прозрачным и защищенным от вмешательств и переход в онлайн обеспечит людям необходимый уровень уверенности", - заключил парламентарий.

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