10 российских знаменитостей, которые взяли ребенка из детского дома

Не каждый может решиться на такой серьезный шаг, как усыновление

1 июня отмечается Международный день защиты детей – праздник, призванный напомнить взрослым о правах детей на жизнь, свободу мнения, образование, защиту от насилия. В честь этого дня "ТВ Центр" решил рассказать о десяти российских знаменитостях, которые не побоялись взять на себя ответственность и усыновить приемного ребенка.

Татьяна Овсиенко

Певица Татьяна Овсиенко стала приемной мамой больше 20 лет назад. В 1999 году она выступала в Пензе с благотворительной программой и познакомилась там с 2-летним Игорем, страдающим от порока сердца. Звезда оплатила мальчику дорогостоящую операцию, а затем и вовсе стала ему мамой. Овсиенко долго скрывала от сына, что он приемный. Правду мальчик узнал от бывшего мужа певицы, уже будучи подростком.

Наталья Белохвостикова

В 2007 году судьба свела актрису Наталью Белохвостикову и ее супруга Владимира Наумова с 3-летним Кириллом. Супруги встретились с мальчиком во время концерта в подмосковном детдоме. Какое-то время они просто навещали мальчика, но вскоре поняли, что малыш стал частью их семьи – и приняли решение усыновить ребенка. Белохвостикова и Наумов признаются, что появление маленького ребенка в доме наполнило их жизнь смыслом.

Алексей Серебряков

Актер Алексей Серебряков является отцом сразу двух приемных детей – Данилы и Степана. Изначально артист хотел усыновить только одного ребенка, но узнал, что у Дани в приюте остался младший брат. Тогда Серебряков с женой приняли решение забрать в свою семью обоих мальчиков, несмотря на не слишком благополучное на тот момент финансовое положение.

Светлана Сорокина

Телеведущая Светлана Сорокина после второго развода пришла к мысли, что ей стоит забрать ребенка из приюта. Во время посещения одного из детских домов звезда встретилась с Тоней – 11-месячной малышкой. В 2003 году ведущая официально стала мамой для девочки и наконец обрела дочь.

Андрей Кириленко

Баскетболист Андрей Кириленко и его жена Мария уже были родителями двоих сыновей, когда решили забрать ребенка из детского дома. В 2009 году их пригласили посмотреть на новорожденную малышку, которая тут же покорила сердце спортсмена и его супруги. На следующий день маленькая Саша уехала в свою новую семью. "Я считаю, что удочерение – лучший поступок в моей жизни", - уверена жена баскетболиста.

Ксения Стриж

Актриса Ксения Стриж давно задумывалась о приемных детях и часто посещала детские дома, но мамой для приемного сына Никиты стала относительно недавно – в 2018 году. Звезда забрала из челябинского детского дома 15-летнего мальчика. Стриж призналась, что только после 50 лет осознала свою возможность подарить другому человеку хорошую, насыщенную и счастливую жизнь. Знаменитость всячески поддерживает сына и помогает ему во всех начинаниях.

Михаил Барщевский

Адвокат и участник игры "Что? Где? Когда?" Михаил Барщевский и его супруга Ольга уже имели двоих внуков, когда решились усыновить ребенка. Когда Михаил предложил жене эту идею, Ольга поставила мужу лишь одно условие: детей должно быть двое. Так супруги стали родителями двойняшек Даши и Максима.

Маргарита Суханкина

Певица Маргарита Суханкина впервые стала матерью в 47 лет – когда забрала из детдома маленьких Сережу и Леру. Артистка не смогла родить сама, но приемные сын и дочь смогли подарить ей радость материнства.

Сергей Семак

Большая семья футболиста Сергея Семака пополнилась в 2016 году. Спортсмен удочерил маленькую девочку Таню, которая стала восьмым ребенком. Семак и его супруга приняли решение не скрывать от дочки, что ее забрали из детдома. Таким образом они хотят подать пример людям, которые тоже думают об усыновлении, но пока не могут решиться.

Ирина Алферова

Актриса Ирина Алферова воспитала четверых детей, при этом биологической матерью звезда является только для одной дочери. Знаменитость стала мамой также для двоих детей последнего мужа и вырастила сына своей родной сестры после ее смерти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram