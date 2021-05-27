Пассажирский автобус врезался в столб в Петербурге

По предварительным данным, пострадали трое пассажиров
Авария пассажирского автобуса в Санкт-Петербурге: транспорт врезался в столб. В настоящее время известно о трех пострадавших.
"Автобус врезался в столб, в автобусе находились 10 человек. По предварительным данным, трое из них пострадали", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Очевидцы сообщают, что столб удар выдержал. Поврежденный автобус сейчас пытаются поставить на землю: транспорт практически въехал на препятствие.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram