Роман Романенко: "Жителям юго-запада Москвы необходима новая станция метро"

Транспортная проблема в Южном Бутове серьезная

Волонтёры штаба депутата Госдумы, лётчика-космонавта Романа Романенко начали сбор подписей за строительство новой станции метро в Южном Бутово. Как рассказал сам герой России, к нему обратились жители микрорайона "Захарьинские дворики" с просьбой решить транспортную проблему в районе.

"Она действительно очень серьёзная: более 40 тысяч горожан лишены возможности оперативного и комфортного передвижения по Москве. Дорога до ближайших станций метро и МЦД на автобусе занимает час времени. Те, кто пользуются личным автотранспортом, вынуждены подолгу стоять в пробках на Варшавском шоссе, поскольку это единственная транспортная артерия, ведущая в центр столицы", - сказал Романенко.

Волонтеры уже собрали несколько тысяч подписей. Позднее они будут направлены мэру Москвы с просьбой включить эту территорию в план развития метрополитена.

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