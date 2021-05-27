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Число жертв стрельбы в Калифорнии возросло до девяти

11:48
  • четверг
  • 27 мая 2021

Стрелявший покончил с собой

Жертвами стрельбы в районе железнодорожного депо в американском штате Калифорния стали девять человек. Предварительно сообщалось о восьми убитых, однако один из раненых позже скончался в больнице.
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Как сообщил 27 мая телеканал NBC, стрельбу возле железнодорожного депо в Сан-Хосе открыл сотрудник местного транспортного управления. Жертвами стали его коллеги по работе.

Инцидент произошел во время утренней пересменки, когда в депо было особенно много работников. Личность нападавшего установили – это сотрудник транспортной компании Сэмюэл Кэссиди. По сообщениям полиции, расстреляв девятерых сослуживцев, нападавший покончил с собой. Следователи выясняют мотивы действий стрелявшего.

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