Число жертв стрельбы в Калифорнии возросло до девяти

Стрелявший покончил с собой

Жертвами стрельбы в районе железнодорожного депо в американском штате Калифорния стали девять человек. Предварительно сообщалось о восьми убитых, однако один из раненых позже скончался в больнице.

Как сообщил 27 мая телеканал NBC, стрельбу возле железнодорожного депо в Сан-Хосе открыл сотрудник местного транспортного управления. Жертвами стали его коллеги по работе.

Инцидент произошел во время утренней пересменки, когда в депо было особенно много работников. Личность нападавшего установили – это сотрудник транспортной компании Сэмюэл Кэссиди. По сообщениям полиции, расстреляв девятерых сослуживцев, нападавший покончил с собой. Следователи выясняют мотивы действий стрелявшего.

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