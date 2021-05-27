Латвия решила сохранить транзит для авиакомпаний Белоруссии

А латвийские аэропорты белорусские самолет не принимают

Рейсы белорусских авиакомпаний могут летать транзитом через воздушное пространство Латвии. Решение латвийских властей озвучил глава Агентства гражданской авиации республики Марис Городцовс.

"Запрет правительства Латвии ограничивает полеты белорусских авиакомпаний в аэропорты Латвии, но перелетный транзит не запрещен", - заявил Городцовс агентству ТАСС.

Некоторые европейские страны объявили о закрытии своего воздушного пространства для белорусских самолетов после того, как стало известно об экстренной посадке рейса Ryanair в Минске. На борту самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс, находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграмм-канала Роман Протасевич, его задержали в аэропорту.

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