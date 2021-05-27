ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Латвия решила сохранить транзит для авиакомпаний Белоруссии

12:00
  • четверг
  • 27 мая 2021

А латвийские аэропорты белорусские самолет не принимают

Рейсы белорусских авиакомпаний могут летать транзитом через воздушное пространство Латвии. Решение латвийских властей озвучил глава Агентства гражданской авиации республики Марис Городцовс.
Латвия запретила трансляцию семи российских телеканалов

"Запрет правительства Латвии ограничивает полеты белорусских авиакомпаний в аэропорты Латвии, но перелетный транзит не запрещен", - заявил Городцовс агентству ТАСС.

Некоторые европейские страны объявили о закрытии своего воздушного пространства для белорусских самолетов после того, как стало известно об экстренной посадке рейса Ryanair в Минске. На борту самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс, находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграмм-канала Роман Протасевич, его задержали в аэропорту.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пассажиры самолета авиакомпании "Белавиа"
Пассажиры самолета авиакомпании "Белавиа"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.