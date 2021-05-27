В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Встреча состоится 28 мая

Интеграция в рамках Союзного государства станет одной из тем переговоров президентов России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Сочи 28 мая, сообщили в Кремле.

"28 мая в Сочи пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей", - говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

Лидеры России и Белоруссии обсудят, в частности, продвижение интеграции в рамках Союзного государства, а также совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно- гуманитарной сферах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram