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В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

12:26
  • четверг
  • 27 мая 2021

Встреча состоится 28 мая

Интеграция в рамках Союзного государства станет одной из тем переговоров президентов России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Сочи 28 мая, сообщили в Кремле.
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"28 мая в Сочи пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей", - говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

Лидеры России и Белоруссии обсудят, в частности, продвижение интеграции в рамках Союзного государства, а также совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно- гуманитарной сферах.

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