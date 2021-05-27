В России ужесточат правила выплаты алиментов

Правительство подготовит соответствующие изменения в закон

Меры по поддержке ветеранов, инвалидов, потребителей и бизнеса обсуждали сегодня на заседании правительства. Оно прошло в режиме видеоконференции.

По словам главы кабинета Михаила Мишустина, в стране введут штрафы за необоснованный сбор с покупателей персональных данных. По поручению президента, разрабатываются меры по защите прав детей и нетрудоспособных родителей. За уклонение или неполную выплату алиментов будет предусмотрена серьёзная ответственность.

"Необходимо обеспечить безусловное исполнение судебных решений. Изменения, которые вносятся в соответствующие кодексы, позволят судам выносить однозначные решения по таким случаям, повысят оперативность взыскания алиментов с должников. Дети и все, кому полагаются эти выплаты, будут получать поддержку вовремя и в полном объеме", - сказал Мишустин.

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