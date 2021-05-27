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В "Совете матерей" рассказали о сотнях обработанных обращений

14:51
  • четверг
  • 27 мая 2021

Многие вопросы связаны с получением выплат

Более 400 обращений обработали в "Совете матерей" за последние два месяца. Промежуточные итоги работы общественной организации подвели в четверг в Москве, передает "ТВ Центр".

Большая часть вопросов граждан была связана с получением выплат. Как отметила председатель Совета Татьяна Буцкая, многие россияне не знают, какие пособия им положены. Волонтеры и юристы организации бесплатно помогают матерям оформить необходимые документы.

Помимо этого, общественная организация занимается решением проблем Восточного округа Москвы.

"Все большие дела начинаются с проблем конкретного человека. Нельзя сказать: "Мы увидели проблему". Что это значит? Пока один человек не придет и не расскажет, что ему тяжело, потому что потом оказывается, что он не один, что таких тысячи. И тогда это становится большой проблемой, которая должна быть решена", - заявила Татьяна Буцкая.

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