На юго-востоке Москвы по реновации возводят 30 домов

Активное строительство домов идет во всех округах столицы

Более миллиона квадратных метров жилья, построенного по программе реновации, будет сдано до конца года в Москве. Новые современные дома сейчас возводят во всех районах. При работе обязательно учитывают качество материалов и даже дизайнерские тенденции. Будущим жильцам не нужно думать о ремонте - квартиры полностью готовы. Один из таких домов скоро будет заселён на юго-востоке столицы.

Этот дом, построенный по программе реновации, уже сдан. Жители бывшей хрущёвки переедут в многоэтажку комфорт-класса. При ее проектировании архитекторы учитывали самые модные строительные тренды. Например, здесь удобно будет спускаться на паркинг, который расположен прямо под домом. Наружная отделка выполнена по системе вентилируемого фасада из панелей с цветовыми вставками.

"Снаружи дом у нас выполнен из навесных цветных панелей. Панели облицованы лицевым кирпичом. Панели полностью соответствуют требованиям энергоэффективности. Каждая квартира имеет также свою лоджию", - рассказал представитель подрядчика Московского фонда реновации жилой застройки Александр Сафронов.

Дом оборудован современными системами контроля. Это удобно для учета коммунальных ресурсов, связи с охраной. Все квартиры - в светлых тонах. Во многих два санузла. Качественный ремонт не потребует дополнительных затрат. Квартиры готовы к заселению. Благоустроена зона и вокруг дома. Современные детские и спортивные площадки - стандарты реновации.

"Если говорить о ходе строительства, то на сегодняшний день у нас в этом округе в стройке находится порядка 30 жилых домов. Это огромное количество. Это 30 жилых домов, площадью больше 600 тысяч квадратных метров, то есть можно говорить, что в Юго-Восточном округе программа реновации в активнейшей фазе реализации находится", - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Активное строительство домов сейчас идет во всех округах столицы. В этом году будет сдано еще более миллиона квадратных метров нового жилья.

​ Елена Сахно, "ТВ Центр".

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