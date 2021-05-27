Собянин оценил итоги строительства уникального детского сада в Новой Москве

С 2011 года в Москве было построено 440 зданий образовательных учреждений

Около 80 объектов социального, культурного и бытового назначения построены в новой Москве за последние годы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, осматривая новую школу и детский сад в составе жилого комплекса "Испанские кварталы". Сегодня же была запущена новая дорога, которая свяжет новостройки со станцией метро "Прокшино".

Свой новый учебный год шестиклассница Элиза Мамедова начнёт в новой школе. Так выглядит современное учебное пространство, где создана комфортная среда для детей. Здесь удобно все: и парты, за которыми будут сидеть ученики на уроках, и новые кресла в коридорах, где они смогут отдыхать на переменах. А вместо длинных школьных коридоров - свой амфитеатр, как в больших вузах.

"Все пространства продуманы для детей. Я вообще учился давно… Если сравнивать с тем, что было в наше время, только эмоции положительные! Все такое большое, открытое, светлое", - говорит папа Элизы Рамин Мамедов.

Школьное здание рассчитано на 1300 мест, на этой же территории построили и детский сад на 350 мест. Для многодетных родителей нового жилого комплекса рядом - это решение вопроса обучения детей. Такое "комплексное" освоение территории - уже стандарт современной застройки. Это отметил и мэр Москвы. Сегодня он побывал в новой школе.

"Хотя мы в Новой Москве вводим десятки объектов, ощущается нехватка детских садов, школы, очень важно такие комплексы своевременно вводить. Школа построена по уникальному проекту. Детский сад рядом, тоже по уникальному проекту для Москвы по стандартам, которые предполагают быструю трансформацию, качественное использование всех площадей и, конечно, технологические возможности новой современной школы", - сказал Сергей Собянин.

В этой современной школе - "умная" планировка. Правое крыло рядом с детскими площадками будет отдано младшеклассникам. Левое отведено для учеников средней и старшей школы. Здесь же - большой лабораторный блок со всем необходимым для занятий робототехникой, 3D-печатью и технологиями "виртуальной реальности". В центре школы - информационный центр с библиотекой и видеотекой. В специальной арт-зоне школьники смогут учиться живописи, дизайну и архитектуре. А помимо спортзала, "под крышей" на школьном дворе оборудовано спортивное ядро. Есть футбольный стадион, беговые дрожки и множество площадок для занятий спортом, пространство на улице оборудовано так, чтобы было где отдохнуть детям. Это ещё один школьный "амфитеатр". Под открытым небом.

Одновременно улучшится и транспортная доступность этого района. Сегодня открылась дорога из этого квартала до метро "Прокшино", чтобы жители могли быстрее добираться до новых станций.

Елена Сахно, Наталья Тарасова, Владимир Чёрных, Александр Терентьев, Роман Лагунов. "ТВ Центр".

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