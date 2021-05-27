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Какая справка нужна для детского лагеря в 2021 году

15:05
  • четверг
  • 27 мая 2021

Об этом рассказала главврач городской детской поликлиники №7 Елена Кац

В этом году детям, которые едут в лагерь, не придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Анализы на антитела потребуются только для специальной реабилитации, передает "ТВ Центр".

Также дополнительные исследования могут понадобиться, если ребенок едет в санаторий. Для обычного лагеря достаточно получить два документа. Прежде всего, это справка о состоянии здоровья, где указаны все прививки, физкультурная группа и особенности развития, а также свидетельство об отсутствии контактов с инфекционными больными.

"Если детишки едут на первую смену отдыха, то справка 079/у выдается в медицинских кабинетах образовательных организаций, помимо сведений о состоянии здоровья, в ней еще делается отметка о контактах с инфекционными заболеваниями. Если ребенок едет в лагеря на вторую и третью смену, справка 079/у выдается в поликлинике в кабинете выдачи справок и направлений", - пояснила главный врач городской детской поликлиники №7 Елена Кац.

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