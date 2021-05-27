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В Москве стартовал конкурс на лучшее звено газодымозащитной службы пожарной охраны

15:09
  • четверг
  • 27 мая 2021

Соревнования проходят уже в 20-й раз

В Москве в четверг стартовал ежегодный смотр-конкурс на лучшее звено газодымозащитной службы пожарной охраны. Это специалисты, которые тушат возгорание там, где из-за сильного задымления невозможно дышать. В этом году соревнования проходят уже в 20-й раз, сообщает "ТВ Центр".

Задания постоянно усложняются. Так, сегодня по легенде загорелось многоэтажное здание, обрушились перекрытия и лестница. Пожарные должны найти двух своих коллег, оставшихся внутри.

Сложность ещё и в том, что вернуться тем же путем нельзя - выход отрезан огнём. Соревнуются 18 команд со всей Москвы. Победитель представит столицу на Всероссийских соревнованиях в июле.

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