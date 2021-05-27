ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Утенка спасли из коллектора в Москве

15:12
  • четверг
  • 27 мая 2021

Спасатели бережно передали его маме

В Москве - птичий бэби-бум! Птенцы вылупляются по всему городу. Правда, усидеть в гнезде могут не все и тут же отправляются на поиски приключений, попадая в неприятные ситуации.

Птенец голубя провалился в вентиляционную шахту дома на северо-востоке столицы и застрял на уровне 12 этажа. Странный шум в ванной услышала хозяйка квартиры и вызвала сотрудников СпасРезерва. Те вскрыли вентиляционное отверстие и извлекли оттуда перепуганную взъерошенную птицу. Сейчас беглеца отправили в волонтёрский центр "Воронье гнездо".

А в Южном Бутове сотрудники Московского авиационного центра обнаружили утят, которые беспомощно сидели на краю ливневого стока. Птенцов собрали и перенесли подальше, в траву. Затем с помощью тросов спустились в коллектор, чтобы проверить, нет ли там ещё кого. На дне тихо сидел еще один утёнок. Его бережно вытащили и отнесли к маме - на ближайший водоём, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Сотрудники МЧС спасли утенка из коллектора
Сотрудники МЧС спасли утенка из коллектора
Сотрудники МЧС в коллекторе
Сотрудники МЧС в коллекторе
Сотрудники МЧС спасли утенка из коллектора
Сотрудники МЧС спасли утенка из коллектора
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.