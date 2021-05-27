Утенка спасли из коллектора в Москве

Спасатели бережно передали его маме

В Москве - птичий бэби-бум! Птенцы вылупляются по всему городу. Правда, усидеть в гнезде могут не все и тут же отправляются на поиски приключений, попадая в неприятные ситуации.

Птенец голубя провалился в вентиляционную шахту дома на северо-востоке столицы и застрял на уровне 12 этажа. Странный шум в ванной услышала хозяйка квартиры и вызвала сотрудников СпасРезерва. Те вскрыли вентиляционное отверстие и извлекли оттуда перепуганную взъерошенную птицу. Сейчас беглеца отправили в волонтёрский центр "Воронье гнездо".

А в Южном Бутове сотрудники Московского авиационного центра обнаружили утят, которые беспомощно сидели на краю ливневого стока. Птенцов собрали и перенесли подальше, в траву. Затем с помощью тросов спустились в коллектор, чтобы проверить, нет ли там ещё кого. На дне тихо сидел еще один утёнок. Его бережно вытащили и отнесли к маме - на ближайший водоём, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram