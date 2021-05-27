СК назвал причины массового убийства в казанской школе

Глава ведомства раскритиковал Минпросвещения и Минобрнауки

Одной из причин, по которым стало возможным массовое убийство в казанской школе №175, стало отсутствие охраны в учебном заведении. Как сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, родители школьников за охрану платить отказались. А руководство образовательного учреждения пошло у них на поводу – несмотря на то, что договор с охранным предприятием был заключен.

Глава СК также выступил с критикой в адрес Минпросвещения и Минобрнауки. Бастрыкин считает, что профильные ведомства недостаточно активно занимаются воспитанием молодежи. Он отметил, что половина поручений в области безопасности школ, которые давались на федеральном уровне после трагедии в Керчи, так и не была выполнена.

"Сегодня вернулись к поручениям, которые были даны руководством страны и правительством. Докладываю - 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены - вот результат", - констатировал глава СК на военно-научной конференции в Москве.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в казанскую гимназию №175 с оружием. Он открыл стрельбу по ученикам и преподавателям, в результате погибли девять человек, еще 24 человека пострадали, передает РИА Новости.

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