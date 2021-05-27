ФСБ пресекла два теракта на Ставрополье

Задержаны двое сторонников запрещенной группировки ИГ

ФСБ предотвратила два теракта в Ставропольском крае. Спецоперации прошли еще в конце апреле, однако известно об этом стало только сейчас. Видео публикует ТВЦ.RU.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, теракт на "объектах транспортной инфраструктуры" планировал житель Ставрополя, примкнувший к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство". Осуществить его он намеревался с помощью самодельного зажигательного устройства.

"В этот же период на территории края был задержан гражданин одной из стран Средней Азии, прибывший в Ставрополь для подготовки и совершения преступлений террористического характера", - сообщили в ФСБ.

У одного задержанного в гараже обнаружены и изъяты средства террора. По месту проживания второго изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы. Возбуждено уголовное дело.

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