Собянин осмотрел строящуюся в Новой Москве школу №547 с уникальным детсадом

Первых учеников школа примет уже 1 сентября

Сергей Собянин в четверг осмотрел новые школу и детский сад в составе жилого комплекса "Испанские кварталы" в ТиНАО. Он рассказал, что учебное заведение построено по уникальному проекту.

"Детский сад рядом, тоже построен по уникальному проекту для Москвы по стандартам, которые предполагают быструю трансформацию, качественное использование всех площадей и, конечно, технологические возможности новой современной школы", - сказал Собянин.

Правое крыло отведено для младшей школы. В рекреации второго и третьего этажей оборудуют амфитеатр с мини-скалодромом. Левое крыло отведено для учеников средней и старшей школы. Здесь будет находиться большой лабораторный блок со всем необходимым для занятий робототехникой, 3D-печатью, технологиями "виртуальной реальности" и сити-фермерством.

В центральной зоне школы будет размещен амфитеатр. Помимо амфитеатра в центральной зоне расположен круглый концертный зал-трансформер с артистическими комнатами и кладовой для декораций. В специальной арт-зоне ребята смогут учиться живописи, дизайну и архитектуре.

Первых учеников новая школа примет уже 1 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram