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Кремль ожидает информации Лукашенко об инциденте с рейсом Ryanair

13:23
  • четверг
  • 27 мая 2021

На переговорах затронут вопрос о задержании гражданки России

Президенты России и Белоруссии на переговорах в основном обсуждают экономические вопросы. Однако на сей раз в Кремле ожидают, что Александр Лукашенко проинформирует Владимира Путина об истории с самолетом Ryanair и ситуации с задержанной россиянкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

"На этот раз, конечно, я думаю, что президент Лукашенко все же информирует президента об истории с самолетом. Конечно же, наверняка, будет затрагиваться и вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится сейчас в следственном изоляторе в Минске", - сказал Песков журналистам.

23 мая рейс Ryanair Афины-Вильнюс экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим рейсом летел и основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским - Роман Протасевич. При проверке документов его задержали. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России Софья Сапега, передает РИА Новости.

Переговоры президентов России и Белоруссии пройдут 28 мая. Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Сочи.

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