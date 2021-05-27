Водитель наехавшего на столб автобуса в Петербурге остается без сознания

Последняя информация о ДТП

В Санкт-Петербурге шесть человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом, который наехал на фонарный столб и буквально повис на нём. А перед этим сбил пешехода. Почему такое могло произойти на ровной дороге, где в тот момент не было других участников движения, будет выяснять специальная комиссия.

Перекрёсток, на котором все произошло, перекрыт, на месте работают спецслужбы, МЧС, полиция. Повреждённый автобус уже сняли с фонарный опоры, она кстати выдержала удар, провода не оборвались, но так как это была контактная сеть для электротранспорта, все следом идущие троллейбусы встали.

ДТП произошло около 10 утра, дорогу здесь в такое время нельзя назвать загруженной. Автобус номер 2 с пассажирами двигался на зеленый свет в крайнем правом ряду, причем, машина снижала скорость, так как впереди была автобусная остановка. На кадрах с камеры наблюдения видно, как машину подбрасывает на ровном месте, и она буквально наезжает всей массой на фонарный столб.

В результате ДТП пострадали шесть человек: водитель автобуса, кондуктор, трое пассажиров - те, кто стоял у первой двери и готовился к выходу. Ещё один пострадавший - пешеход, который в момент аварии шел по тротуару. Он и водитель автобуса госпитализированы в тяжёлом состоянии. Водителя извлекали сотрудники МЧС. Его зажало между рулем и сиденьем, на высоте трех метров от земли.

Городские службы в данный момент демонтируют опору фонарного столба, чтобы она не упала и не перекрыла дорогу. Представители предприятия - перевозчика сообщили, что автобус вышел в рейс с соблюдением всех необходимых требований.

В причинах ДТП будет разбираться специальная комиссия. Как только станет возможным, будут опрашивать водителя, сейчас он без сознания. Уже известно, что за рулём автобуса сидел опытный профессионал. Ему 56 лет, из них 30 лет водительского стажа, пять последних лет он работал в данном автопарке. Представители предприятия характеризуют его положительно.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram