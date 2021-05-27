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В России введут штрафы за необоснованный сбор персональных данных

13:52
  • четверг
  • 27 мая 2021

Поправки обсуждаются на заседании правительства

Необоснованный сбор персональных данных с покупателей будет наказываться штрафом. Соответствующие поправки в действующее законодательство предложил обсудить на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.
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"По поручению президента правительство разработало изменения в закон о защите прав потребителей, чтобы исключить ситуации незаконного сбора и использования персональных данных граждан при приобретении ими различных товаров и услуг", - заявил Мишустин.

Премьер отметил, что зачастую продавцы требуют сообщать под разными предлогами у граждан собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения. В большинстве случаев эта информация избыточна и по закону не требуется, передает ТАСС.

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