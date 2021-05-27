Юлия Пересильд начала учиться управлять космическим кораблем

Она уже изучила теорию и опробовала ее на тренажере

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко учатся управлять космическим кораблем "Союз МС" - осенью им предстоит полет на МКС, где будет проходить работа по созданию первого художественного фильма, снятого в невесомости.

Пересильд и Шипенко целый день посвятили подготовке – они прослушали лекции и даже попробовали свои силы в тренажере космического корабля. Актриса призналась, что

"Немного с осоловевшими глазами с Климом Шипенко мы 4,5 часа провели вот так... и ещё 4 на лекциях... с перерывом на обед!!! Обед как в детстве - первое/второе/компот. Уже много чего узнали, опробовали, но впереди ещё бесконечность. Мы готовы, идём вперёд!!! Экспресс-программа насыщенная... много Теории! Впереди практика!!" - рассказала актриса о своих приключениях поклонникам (авторский стиль сохранен, - прим. редакции).

Пересильд добавила, что пока курс подготовки дается тяжело и не все понятно, но обучение интересное.

Ранее стало известно, что на МКС 5 октября отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также их дублёры - Алена Мордовина и Алексей Дудин. Через 12 дней они вернутся на Землю на "Союзе МС-18". Однако из-за из полета россиянин Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай вынуждены будут остаться на Международной космической станции до марта 2022 года, поскольку изначально их планировали отправить на Землю именно на "Союзе МС-18".

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