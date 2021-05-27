ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Юлия Пересильд начала учиться управлять космическим кораблем

14:44
  • четверг
  • 27 мая 2021

Она уже изучила теорию и опробовала ее на тренажере

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко учатся управлять космическим кораблем "Союз МС" - осенью им предстоит полет на МКС, где будет проходить работа по созданию первого художественного фильма, снятого в невесомости.
Юлия Пересильд рассказала о подготовке к полету в космос

Пересильд и Шипенко целый день посвятили подготовке – они прослушали лекции и даже попробовали свои силы в тренажере космического корабля. Актриса призналась, что

"Немного с осоловевшими глазами с Климом Шипенко мы 4,5 часа провели вот так... и ещё 4 на лекциях... с перерывом на обед!!! Обед как в детстве - первое/второе/компот. Уже много чего узнали, опробовали, но впереди ещё бесконечность. Мы готовы, идём вперёд!!! Экспресс-программа насыщенная... много Теории! Впереди практика!!" - рассказала актриса о своих приключениях поклонникам (авторский стиль сохранен, - прим. редакции).

Пересильд добавила, что пока курс подготовки дается тяжело и не все понятно, но обучение интересное.

Ранее стало известно, что на МКС 5 октября отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также их дублёры - Алена Мордовина и Алексей Дудин. Через 12 дней они вернутся на Землю на "Союзе МС-18". Однако из-за из полета россиянин Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай вынуждены будут остаться на Международной космической станции до марта 2022 года, поскольку изначально их планировали отправить на Землю именно на "Союзе МС-18".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.