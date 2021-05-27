В Кремле назвали неприемлемыми слова президента Польши о России

Анджей Дуда назвал Россию "ненормальной"

В среду президент Польши Анджей Дуда во время официального визита в Грузию назвал Россию "ненормальной" и "страной-агрессором". На эти высказывания отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится, и мы ее не приемлем", - приводит ответ кремлевского спикера РИА "Новости".

Как заметил Песков, Россия остается дружелюбным государством - уверенным в себе и абсолютно самостоятельным. По словам пресс-секретаря, Москва ищет взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что все дело в ненависти к России - именно это мешает представителям Варшавы проявлять политическую мудрость.

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