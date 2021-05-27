Разработчики "Спутника V" оценили долю привившихся от COVID-19 в России

Прошедшие полный курс вакцинации не заразны

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил в ходе международного конгресса, что полный курс вакцинации от коронавируса на сегодняшний день прошли примерно 10% граждан России.

"На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан", - приводит слова специалиста ТАСС.

Гущин добавил, что значительное снижение числа выявляемых случаев наблюдается в странах, где доля привившихся превышает 50%.

Вместе с тем глава лаборатории заметил, что прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 разработанным в центре имени Гамалеи препаратом "Спутник V" не заразны.

На текущий момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Помимо "Спутника V", это "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Массовая вакцинация в стране продолжается с 18 января.

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