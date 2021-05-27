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Названы 12 продуктов, снижающих риск заболевания раком

14:49
  • четверг
  • 27 мая 2021

Они содержат мощные антиоксиданты

Содержащие мощные антиоксиданты продукты, употребление которых помогает предотвратить заболевание раком, назвал онколог Иван Карасев. Врач подчеркнул, что многие медики считают здоровое питание наиболее результативным способом профилактики.
Раскрыт симптом рака, проявляющийся во время еды

Антиоксиданты, волокна и фитоэстрогены есть в цельнозерновых злаках. Их употребление снижает вероятность рака толстой кишки. Зелень с темными листьями богата каротиноидами, которые борются со свободными радикалами. Сильный антиоксидант ресвератрол, который предотвращает повреждение клеток, содержат виноград и красное вино.

В списке также чеснок, брокколи, обычная, цветная и брюссельская капуста. Чеснок предохраняет от рака кожи, толстой кишки и легких. А содержащиеся в капусте вещества предотвращают появление опухолей в груди и других органах. Томаты полезны при риске рака простаты, молочной железы, легких и желудка. Черника препятствует развитию любых видов онкологических заболеваний.

Полезны, по данным Карасева, также зеленый чай, льняное семя, грибы, морские водоросли. Много пользы и от цитрусовых – грейпфрутов, лимонов и апельсинов, пишет врач в своем Instagram.

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