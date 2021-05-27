Мамаева высказалась о болезни бывшей жены Аршавина

Алана Мамаева порассуждала о судьбе Алисы Аршавиной

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алана рассказала свою версию, почему у бывшей жены Андрея Аршавина Алисы могло начаться серьезное заболевание. Сейчас Аршавина борется за жизнь и все силы посвящает лечению.

Мамаева уверена, что некроз и последующие проблемы с носом Аршавиной вызвали вовсе не пластические операции. Девушка допустила, что ринопластика могла лишь усугубить ситуацию.

"Не думаю, что это связано с пластикой, это какое-то аутоиммунное заболевание. Потому что я краем глаза видела, тот некроз, о котором говорят врачи, он не происходит просто так от ринопластики. У нее большие проблемы со здоровьем, и это 100% не из-за ринопластики", - уверена Алана.

Она добавила, что не является врачом, а потому может лишь строить теории об истинных причинах недуга Алисы.

"Когда ты на грани жизни и смерти, приходишь к Богу. Тут тоже такая ситуация, когда ты все варианты применяешь к своей истории", - добавила Мамаева, комментируя слова Аршавиной о порче.

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