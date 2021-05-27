Московский суд оштрафовал Twitter на 19 миллионов рублей

Ранее соцсеть уже получила многомиллионный штраф

Как сообщили в четверг в пресс-службе Мирового суда Москвы, на социальную сеть Twitter были наложены штрафы в общей сложности на 19 миллионов рублей. Причина - отказ администрации сервиса удалять запрещенный контент.

Уточняется, что всего были рассмотрены шесть административных дел.

Ранее Twitter уже оштрафовали в России на 8,9 миллиона рублей, напоминает ТАСС. Тогда рассматривались три протокола. Twitter, в частности, проигнорировал требование властей удалить сообщения с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Согласно данным Роскомнадзора, в соцсетях было обнаружено более 2,5 тысяч подобных материалов.

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