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Минприроды определило ущерб от деградации мерзлоты в Арктике

14:59
  • четверг
  • 27 мая 2021

К 2050 году сумма будет весьма внушительная

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил на IX Невском международном экологическом конгрессе, что к 2050 году ущерб от деградации многолетней мерзлоты в Арктике может составить не менее 5 триллионов рублей.
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К такому выводу пришли ученые Гидроспецгеологии, РАН и МГУ.

Как уточнил глава Минприроды, причиной 23% отказов технических систем и 29% потерь добычи углеводородов является именно деградация мерзлоты. В общей сложности из-за изменения климата деформировано более 40% объектов инфраструктуры в Арктике.

"Проблемы возникают при строительстве железных и автомобильных дорог", - добавил министр (цитата по ТАСС).

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