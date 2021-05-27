Минприроды определило ущерб от деградации мерзлоты в Арктике

К 2050 году сумма будет весьма внушительная

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил на IX Невском международном экологическом конгрессе, что к 2050 году ущерб от деградации многолетней мерзлоты в Арктике может составить не менее 5 триллионов рублей.

К такому выводу пришли ученые Гидроспецгеологии, РАН и МГУ.

Как уточнил глава Минприроды, причиной 23% отказов технических систем и 29% потерь добычи углеводородов является именно деградация мерзлоты. В общей сложности из-за изменения климата деформировано более 40% объектов инфраструктуры в Арктике.

"Проблемы возникают при строительстве железных и автомобильных дорог", - добавил министр (цитата по ТАСС).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram