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Самбурская показала эффектное фото в парике

16:00
  • четверг
  • 27 мая 2021

Актриса сменила образ

Актриса Настасья Самурская удивила поклонником необычным образом в парике. Звезда рассказала, что училась на парикмахера, и любовь экспериментировать с волосами у нее осталась.
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Самбурская отметила, что при помощи парика можно с легкостью поменять внешность и освежить привычный образ. По словам актрисы, сама она поступает так довольно часто.

"Парики вообще прекрасная вещь, скажу я вам! Каждый день можно быть разной. Я училась на парикмахера, на минуточку, 18 лет назад, и вот с тех пор не могу остановиться постоянно менять длину и цвет волос", - написала Самбурская в Instagram.

Поклонники похвалили артистку и отметили, что длинные волосы ей очень идут. "Шикарный образ"; "Как красиво Вам!"; "Как анимешка из Японии"; "Русалка"; "Просто огонь", - похвалили девушку фолловеры.

 

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