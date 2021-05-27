Самбурская показала эффектное фото в парике

Актриса сменила образ
Актриса Настасья Самурская удивила поклонником необычным образом в парике. Звезда рассказала, что училась на парикмахера, и любовь экспериментировать с волосами у нее осталась.
Самбурская отметила, что при помощи парика можно с легкостью поменять внешность и освежить привычный образ. По словам актрисы, сама она поступает так довольно часто.
"Парики вообще прекрасная вещь, скажу я вам! Каждый день можно быть разной. Я училась на парикмахера, на минуточку, 18 лет назад, и вот с тех пор не могу остановиться постоянно менять длину и цвет волос", - написала Самбурская в Instagram.
Поклонники похвалили артистку и отметили, что длинные волосы ей очень идут. "Шикарный образ"; "Как красиво Вам!"; "Как анимешка из Японии"; "Русалка"; "Просто огонь", - похвалили девушку фолловеры.
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