В ТОП-5 также вошли Сингапур, Шанхай, Сеул и Пекин

Москва стала одним из мировых лидеров по эффективности борьбы с пандемией среди 19 крупнейших мегаполисов мира. Рейтинг составили эксперты центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления ВШЭ, оценив состояние системы здравоохранения, социальной сферы и стабильность экономики.

Москва заняла второе место после Сингапура. В ТОП-5 также вошли Шанхай, Сеул и Пекин. На высокую позицию российской столицы повлияли развитая система здравоохранения, низкий уровень безработицы и государственного долга, устойчивость бюджета и меры по поддержке бизнеса.

При этом по устойчивости бюджета Москва заняла первое место. Это стало возможным благодаря действиям столичных властей. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с начала пандемии были приняты пять пакетов мер поддержки бизнеса на сумму почти 90 миллиардов.

"Введенные меры позволили поддержать экономику столицы в период пандемии, а также сохранить инвестиционную и деловую активность: сегодня городская экономика и потребительский спрос постепенно восстанавливаются", - сказал Ефимов, отметив, что общий оборот предприятий торговли и услуг за четыре месяца этого года составил 4,4 триллиона рублей.

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