ЕГЭ могут сделать частично дистанционным

Но эту тему еще предстоит обсуждать

Министр просвещения России Сергей Кравцов допустил, что некоторые элементы Единого государственного экзамена в будущем могут перенести в дистанционный формат.

"Все новые изменения должны очень внимательно обсуждаться, в том числе если перевод каких-то элементов экзамена на дистанционный [формат], если это обосновано, то это нужно делать, но обсуждая", - цитирует главу Минпросвещения ТАСС.

Ранее Рособрнадзор опубликовал правила допуска в пункты проведения ЕГЭ в этом году. Школьникам не понадобятся ни тест на COVID-19, ни справка о вакцинации, достаточно пройти на входе термометрию и иметь при себе паспорт.

При этом для организаторов и наблюдателей будут обязательны маски и перчатки.

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