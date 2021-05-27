ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕГЭ могут сделать частично дистанционным

15:18
  • четверг
  • 27 мая 2021

Но эту тему еще предстоит обсуждать

Министр просвещения России Сергей Кравцов допустил, что некоторые элементы Единого государственного экзамена в будущем могут перенести в дистанционный формат.
Утверждено расписание ЕГЭ в 2021 году

"Все новые изменения должны очень внимательно обсуждаться, в том числе если перевод каких-то элементов экзамена на дистанционный [формат], если это обосновано, то это нужно делать, но обсуждая", - цитирует главу Минпросвещения ТАСС.

Ранее Рособрнадзор опубликовал правила допуска в пункты проведения ЕГЭ в этом году. Школьникам не понадобятся ни тест на COVID-19, ни справка о вакцинации, достаточно пройти на входе термометрию и иметь при себе паспорт.

При этом для организаторов и наблюдателей будут обязательны маски и перчатки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка за ноутбуком
Девушка за ноутбуком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.