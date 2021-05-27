Жителя США арестовали за угрозы в адрес Байдена

Торнтон обещал расправиться с президентом за "государственную измену"

Житель американского штата Нью-Мексико арестован за угрозы убить Джо Байдена. 39-летний Джон Торнтон обвиняется в рассылке сообщений, в которых он угрожал расправиться с действующим президентом США "за государственную измену".

Обвиняемый предстанет перед судом 28 мая. Как сообщает телекомпания CNN, Торнтон попал в поле зрения правоохранительных органов в ноябре 2020 года. По данным ФБР, сообщения с угрозами рассылались с телефона американца и включают его фотографии. Публикации аналогичного содержания были обнаружены и на странице Торнтона в соцсети Facebook.

В октябре прошлого года был арестован житель штата Мэриленд. Его обвинили в распространении угроз в адрес Джо Байдена и Камалы Харрис, которые тогда баллотировались на пост президента и вице-президента США.

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