"Был жесткач": актриса Дарья Мороз рассказала о работе с отцом

Юрий Мороз и его дочь работают на одной съемочной площадке

Актриса Дарья Мороз в интервью телеведущему Ивану Урганту рассказала о съемках постельных сцен в проекте у отца. Юрий Мороз стал режиссером последнего сезона "Содержанок".

37-летняя звезда призналась, что у актеров сериала попросту не оставалось времени на стыд. Во время съемок 64-летний Юрий Павлович отдавал приказы артистам и относился ко всем со всей строгостью.

"Это всё было очень четко. Он давал команды: "Так. Сюда легли. На стол. Камера, мотор. Так, следующие". Первый раз я участвовала в подобной сцене в картине папы "Женщины в игре без правил". Мы с Ириной Розановой, которая играла мою мать, соревновались перед зеркалом у кого круче грудь. В "Содержанках" его больше беспокоила моя работа как продюсера. Здесь был жесткач. У него всё должно быть идеально в подготовке", - заявила бывшая жена Константина Богомолова в эфире шоу "Вечерний Ургант".

В 2018 году Дарья Мороз и Константин Богомолов развелись после восьми лет брака. Свою общую дочь Анну актриса и режиссер воспитывают вместе. После расставания с Мороз Богомолов женился на журналистке Ксении Собчак.

Видео: актриса Дарья Мороз в программе "Мой герой"

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