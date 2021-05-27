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Долговая нагрузка россиян обновила исторический максимум

15:19
  • четверг
  • 27 мая 2021

ЦБ провел обзор финансовой стабильности граждан

Как следует из обзора финансовой стабильности Банка России, на который ссылается РИА "Новости", по итогам первого квартала 2021 года соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения выросло с 11,7% до 11,9%.
В российских семьях снизился объем свободных денег

Таким образом, был обновлен исторический максимум.

Эксперты отмечают, что необеспеченные потребительские кредиты внесли основной вклад в увеличение долговой нагрузки.

Темпы роста ипотеки на 1 апреля составили 23% в годовом выражении, при этом вклад жилищных ссуд был компенсирован снижением ставок по кредитам в среднем до 7,3% годовых.

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