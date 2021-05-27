ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия запретила Austrian Airlines строить маршрут в Москву в обход Белоруссии

15:39
  • четверг
  • 27 мая 2021

В результате рейс был отменен

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines не получила разрешения на полет из Вены в Москву по альтернативному маршруту – в обход воздушного пространства Белоруссии.
Латвия решила сохранить транзит для авиакомпаний Белоруссии

"Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву", - сообщили в авиакомпании агентству ТАСС.

Российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании на прибытие ее рейса из Вены в Москву. Маршрут был построен не через воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщила в четверг ТАСС представитель этого австрийского авиаперевозчика.

Как отметили в компании, "Austrian Airlines" приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления. Решение основано на рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет авиакомпании Austrian Airlines
Самолет авиакомпании Austrian Airlines
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.