Россия запретила Austrian Airlines строить маршрут в Москву в обход Белоруссии

В результате рейс был отменен

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines не получила разрешения на полет из Вены в Москву по альтернативному маршруту – в обход воздушного пространства Белоруссии.

"Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву", - сообщили в авиакомпании агентству ТАСС.

Российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании на прибытие ее рейса из Вены в Москву. Маршрут был построен не через воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщила в четверг ТАСС представитель этого австрийского авиаперевозчика.

Как отметили в компании, "Austrian Airlines" приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления. Решение основано на рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС.

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