Офтальмолог рассказала о вреде накладных ресниц

Можно получить серьезные проблемы со здоровьем

Офтальмолог Татьяна Шилова предупредила любительниц накладных ресниц о том, что они могут привести к проблемам с глазами и спровоцировать заболевание кератит и синдром сухого глаза.

Шилова объяснила, что эти болезни могут развиться из-за того, что при регулярном ношении накладные ресницы сдавливают глазные железы. Офтальмолог отметила, что из-за накладных ресниц могут испортиться и натуральные – есть риск, что они начнут выпадать или расти внутрь роговицы.

"Могут быть и аллергические реакции. Даже при соблюдении технологии нанесения ресниц и при идеальном использовании клеевые основы безусловно могут вызвать аллергические проявления", - рассказала врач.

Шилова добавила, что регулярное ношение накладных ресниц не приводит ни к чему хорошему, особенно если делать это на протяжении нескольких лет, передает "Звезда".

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