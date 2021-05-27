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Доктор Елена Кац высказалась за расширение цифровизации столичного здравоохранения

16:00
  • четверг
  • 27 мая 2021

Нужно активнее внедрять элементы искусственного интеллекта

Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац призвала расширить программу цифровизации московского здравоохранения и активнее внедрять элементы искусственного интеллекта. По ее словам, такие новации как электронные медкарты и справки для детей существенно облегчили работу медиков.

"Это большое достижение, однако цифровизацию здравоохранения необходимо расширять. В частности, это касается внедрения системы поддержки принятия врачебных решений. Во взрослых поликлиниках искусственный интеллект после ввода симптомов предлагает врачу наиболее вероятные диагнозы, а при постановке диагноза рекомендует необходимый пакет обследований", - сказала Кац.

Ранее депутат предложила сделать проверку здоровья школьников на базе поликлиник и "Центров здоровья" профильными специалистами.

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Елена Кац
Елена Кац
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