Доктор Елена Кац высказалась за расширение цифровизации столичного здравоохранения

Нужно активнее внедрять элементы искусственного интеллекта

Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац призвала расширить программу цифровизации московского здравоохранения и активнее внедрять элементы искусственного интеллекта. По ее словам, такие новации как электронные медкарты и справки для детей существенно облегчили работу медиков.

"Это большое достижение, однако цифровизацию здравоохранения необходимо расширять. В частности, это касается внедрения системы поддержки принятия врачебных решений. Во взрослых поликлиниках искусственный интеллект после ввода симптомов предлагает врачу наиболее вероятные диагнозы, а при постановке диагноза рекомендует необходимый пакет обследований", - сказала Кац.

Ранее депутат предложила сделать проверку здоровья школьников на базе поликлиник и "Центров здоровья" профильными специалистами.

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