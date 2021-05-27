ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет Норвегии

15:41
  • четверг
  • 27 мая 2021

Подобное происходит уже второй день подряд

Как сообщили в четверг в пресс-службе Северного флота, второй день подряд российский истребитель МиГ-31 вылетал на сопровождение самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем.
Российский истребитель отогнал от границы американский самолёт-разведчик

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - приводит сообщение ТАСС.

После завершения операции, когда иностранный военный самолет развернулся от госграницы России, истребитель благополучно вернулся на аэродром. Нарушения границы допущено не было.

Полет МиГ-31 прошел в соответствии с международными правилами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Истребитель Миг-31 ВКС России
Истребитель Миг-31 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.