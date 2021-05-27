МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет Норвегии

Подобное происходит уже второй день подряд

Как сообщили в четверг в пресс-службе Северного флота, второй день подряд российский истребитель МиГ-31 вылетал на сопровождение самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - приводит сообщение ТАСС.

После завершения операции, когда иностранный военный самолет развернулся от госграницы России, истребитель благополучно вернулся на аэродром. Нарушения границы допущено не было.

Полет МиГ-31 прошел в соответствии с международными правилами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram