Путин рассказал, какой должна быть российская армия

Компактной - но эффективной
Президент России Владимир Путин заявил, что армия страны должна быть компактной, но эффективной, передает ТАСС.
"Это важно также и для проведения успешных десантных операций", - подчеркнул он.
По словам главы государства, Вооруженные силы должны быть в достаточной степени оснащены высокоточным оружием большой дальности - это касается в том числе крылатых ракет и управляемых боеприпасов.
При этом российский лидер заметил, что Министерству обороны требуется гораздо больше военно-транспортных самолетов и вертолетов.
В эти дни Путин проводит серию совещаний по вопросам военного оснащения и строительства. Днем ранее президент отметил, что поддержка предприятий ОПК в пандемию сохранила их ритмичную и устойчивую работу, гособоронзаказ в прошлом году был выполнен на 99,8%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram