Путин рассказал, какой должна быть российская армия

Компактной - но эффективной

Президент России Владимир Путин заявил, что армия страны должна быть компактной, но эффективной, передает ТАСС.

"Это важно также и для проведения успешных десантных операций", - подчеркнул он.

По словам главы государства, Вооруженные силы должны быть в достаточной степени оснащены высокоточным оружием большой дальности - это касается в том числе крылатых ракет и управляемых боеприпасов.

При этом российский лидер заметил, что Министерству обороны требуется гораздо больше военно-транспортных самолетов и вертолетов.

В эти дни Путин проводит серию совещаний по вопросам военного оснащения и строительства. Днем ранее президент отметил, что поддержка предприятий ОПК в пандемию сохранила их ритмичную и устойчивую работу, гособоронзаказ в прошлом году был выполнен на 99,8%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram