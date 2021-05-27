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Жителей Подмосковья ждут штрафы за нарушения правил выгула собак

16:01
  • четверг
  • 27 мая 2021

Сумма может достигать 5 тысяч рублей

Нарушителей правил выгула домашних питомцев в Подмосковье ждут крупные штрафы. Мособлдума на своем заседании приняла соответствующие законы. В пояснительной записке к документу отмечается, что федеральным законом закреплен порядок выгула домашних животных и ответственность за нарушение порядка, однако кодексом России об административных правонарушениях ответственность за такие действия не предусмотрена.
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"Согласно этим изменениям, владельцы животных должны не допускать ущерба чужому имуществу и здоровью человека физическим воздействием домашних животных – это главный посыл этих изменений", - заявил по итогам заседания председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Теперь, если собака причинила ущерб чужому имуществу – штраф от 1 до 2 тысяч рублей, за нападение собаки на другое животное (с причинением увечий или смерти) хозяину придется заплатить от 4 до 5 тысяч рублей, за нападение на человека – 5 тысяч рублей.

Если владелец не уберет за своим питомцем в общественном месте, то на первый раз получит предупреждение. Далее – штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей. За оставление собаки без намордника - штраф от 1 до 2 тысяч рублей, столько же – за нахождение питомца на территории детских площадок, школ и детсадов, передает РИА Новости.

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