В Минске уже выразили готовность к открытому расследованию инцидента с Ryanair

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад прекратить демонизировать Белоруссию в ситуации с инцидентом с лайнером Ryanair, передает ТАСС.

"Белорусские власти с первых же минут после инцидента заявили о своей готовности к транспарентности, открытому расследованию, приему соответствующих экспертов, предоставлению всей информации и необходимых материалов", - подчеркнул министр.

Вместе с тем глава МИД заявил, что не следует смешивать тему украинского урегулирования и инцидент с экстренной посадкой самолета в Минске.

В прошлое воскресенье в Белоруссии из-за сообщения о минировании экстренно приземлился рейс Ryanair Афины-Вильнюс. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан, на него заведено уголовное дело по нескольким статьям.

На Западе инцидент вызвал скандал. Москва же призвала детально разобраться в ситуации с учетом всей полноты информации.

Ранее в четверг страны G7 осудили "беспрецедентные действия" Белоруссии, предпринятые для задержания Протасевича.

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