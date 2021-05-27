Эксперты оценили последствия авиаблокады Белоруссии

Судьба пассажиров, в том числе граждан ЕС, еврочиновников не беспокоит

Пассажиров отменённого накануне рейса AirFrance Париж - Москва перевезёт "Аэрофлот". Напряженная ситуация спровоцирована введенной Европой воздушной блокадой Белоруссии, через которую ранее транзитом летели самолёты на восток. Доходит до абсурда - теперь рейсам закрывают коридоры, когда лайнер уже в воздухе. Судьба пассажиров - в том числе и граждан Евросоюза - еврочиновников, похоже, не беспокоит.

На этих кадрах пассажиры рейса 2869 авиакомпании "Белавиа" покидают аэропорт. Сервис FlightRadar запечатлел, как самолет один за другим наматывает круги по спирали - всего около 10 за два часа. На борту, похоже, до последнего думали: здравый смысл восторжествует, и лайнер все-таки доберется из Минска в Барселону. От экипажа поначалу звучали обнадеживающие заявления.

- Завили нам, что, возможно, мы час будем сидеть в самолете, пока дозаправку сделают, и, возможно, мы полетим через какой-то другой еще, но еще через 20 минут сказали, что, нет, мы не можем лететь дальше.

Из минского аэропорта воздушное судно с 54 пассажирами вылетело по расписанию. Это должен был быть регулярный рейс в Барселону. Несмотря на обострившуюся политическую обстановку, все разрешения на выполнение данного полета были. В противном случае, никто бы не выпустил лайнер из Минска. Уже при наборе высоты командир экипажа узнал - Франция закрывает для них даже транзитный пролёт. Авиационные власти Пятой Республики в одностороннем порядке буквально за 3 минуты до взлета деактивировали план полета. Сослались на устное распоряжение премьер-министра. Причем, сказали не напрямую, а через поляков. Попытки перестроить маршрут уже в небе вместе с управлением воздушным движением Марселя ни к чему не привели. Польша, ссылаясь на Францию, не пустила самолет и в свое пространство. Тому ничего не оставалось делать, как вернуться в Минск.

"Это больше похоже на некую такую политическую акцию, чтобы вот как публичная порка - вот самолет вылетел, а мы его не пустили. И чтобы все это увидели в виде спиральных кругов на FlightRadar", - заявил авиаэксперт Роман Гусаров.

Если следовать строго законодательству, воздушное пространство любой страны суверенно. И государства имеют право его закрывать по своему усмотрению. Но, конечно, не в момент взлета лайнера, которому до этого сами же одобрили маршрут. Минск пытался согласовать с Марселем альтернативный путь, южнее Франции, над нейтральными водами. Снова запрет. Хотя это уже нарушение чикагской и конвенции ООН по морскому праву. Впрочем, стремящиеся показать Минску его место европейцы в итоге наказали своих же граждан. Сделав их заложниками транзитной зоны аэропорта. Вот, например, гражданин Испании, который так и не смог улететь тем самым рейсом домой, в Барселону.

- Я должен был быть уже в Барселоне. Но застрял здесь. Посмотрим, может быть, найдутся какие-то пути.

Застрявшие в транзитной зоне минского аэропорта иностранцы штурмуют белорусскую погранслужбу. Но та и рада бы выпустить гостей домой, только вот дом их не принимает.

"Около 20 иностранцев не могут покинуть транзитную зону аэропорта. Для решения проблем, связанных с возвращением домой, рекомендуем им обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран", - заявил Антон Бычковский , официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии.

Россия, против которой введено немало рестрикций, неоднократно указывала: санкции бьют по обеим сторонам. В Европе, кажется, до сих пор не поняли. Теперь из неудобной ситуации придется как-то выкручиваться перед своими пассажирами компании AirFrance. Она не смогла выполнить рейс Париж - Москва. Через воздушное пространство Белоруссии, благодаря своим же родным евробюрократам, не полетела. А с Россией новый маршрут вовремя согласовать не успела. Рейс пришлось отменять.

"Вопрос облета - не проблема. Проблема - это согласование точки входа, пересечения границы. Поскольку, если раньше полеты были согласованы через территорию Белоруссии, соответственно, граница пересекалась, это была белорусско-российская воздушная граница. Теперь надо согласовывать пересечение границы через другие страны. И, понятно, что здесь задействованы пограничные службы и службы ФСО и ПВО и всего остального. Скорее всего, заявка была подана в последний момент и ее просто не успели согласовать", - заявил Гусаров.

Если авиаблокада Белоруссии продолжится, то последствия будут гораздо серьезнее, чем пара-тройка отмененных рейсов. Облет воздушного пространства республики - это не только топливо, это оплата дополнительных часов экипажам, большая амортизация самолета, износ двигателей. Соответственно, вынужденный рост цен на билеты. Но будут ли пассажиры их покупать? Или выберут другие маршруты и компании? По оценкам экспертов, в первую очередь пострадают перевозчики соседних с Белоруссией государств. По иронии судьбы – это те, кто громче всех требовал санкций для Минска. Например, вынужденные облеты сильно ударят по AirBaltic. Прямо накануне сезона отпусков. Напрямую из Риги летать в весьма популярные Турцию и Болгарию гораздо проще. Латвийская авиакомпания уже заявила: ее издержки увеличатся на 200 тысяч евро в месяц.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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