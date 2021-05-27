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Путин рассказал о госиспытаниях Ил-112

17:53
  • четверг
  • 27 мая 2021

В 2021 году запланирована поставка двух таких самолетов

Президент России Владимир Путин провел в Сочи заключительное на этой неделе совещание по вопросам развития Вооруженных сил. Обсуждались разработка и серийное производство высокоточного оружия, а также развитие военно-транспортной авиации, передает "ТВ Центр".

По словам президента, анализ военных конфликтов последних десятилетий и опыт развития ведущих армий мира показывает растущую роль применения  крылатых ракет и управляемых боеприпасов. Именно таким современным высокоточным вооружением должны оснащаться российские армия и флот. Сейчас в войска поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности "Х-101", "Калибр", а также  оперативно-тактические ракетные комплексы  "Искандер". Как отметил Владимир Путин, по своим характеристикам они не только не уступают, а часто превосходят иностранные образцы, что было подтверждено  в ходе операций против террористов в Сирии. Он призвал сохранить необходимые темпы их производства. Говоря о развитии военно-транспортной авиации, президент подчеркнул, что для России с ее самой большой территорией в мире это имеет особое значение.

"Очевидно, что нашим Вооружённым силам нужно иметь достаточное количество военно-транспортных самолётов и тяжёлых вертолётов. В этой области есть определённые успехи и хорошие заделы. Так, с использованием отечественных комплектующих поддерживается техническая исправность сверхтяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Завершаются государственные испытания лёгкого "транспортника" Ил-112В, в текущем году запланирована поставка двух таких самолётов. Возобновляется производство Ил-76 на новой технологической основе. До конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолётов Ил-76МД-90А. Вместе с тем, по представленным данным, Министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолётов и вертолётов. Давайте сегодня обсудим, как эффективно решить эту задачу, определим меры по наращиванию темпов производства и модернизации военно-транспортной авиации", - заявил Путин.

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