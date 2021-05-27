Минздрав: коронавирус в тяжелой форме перенесли 600 тыс. россиян

Чтобы избежать этого, врачи рекомендуют пройти вакцинацию

По информации оперштаба, за сутки в России выздоровели 9 тысяч 759 человек, заболели - немногим более 9 тысяч. С начала пандемии недуг преодолели более 4,5 миллиона человек. Как отмечают в Минздраве, около 600 тысяч пациентов перенесли COVID-19 в тяжелой форме. Во всех регионах страны продолжается массовая прививочная кампания. Полную вакцинацию прошли около 10% россиян.

Высокая эффективность "Спутника V" уже давно доказана. Но вот новые данные: после двух компонентов вакцины человек не просто защищен от болезни, но и не передает вирус другим. И это лучшая защита для себя и близких. Сделать прививку можно без предварительной записи и в удобном месте. Дополнительные мобильные пункты вакцинации сейчас открываются по всей стране. В Архангельской области с 1 июня запустят специальный медицинский поезд.

В Улан-Удэ машины скорой помощи теперь дежурят у всех крупных торговых центров. "Я проживаю тут недалеко, у меня еще поясница больная. Поэтому, я думаю, я сейчас пройду вакцинацию. Спасибо врачам. Ни очереди, ничего. Не толкалась, не сидела, не ожидала", - говорит Любовь Степанова.

Увеличивают часы работы и прививочные кабинеты в поликлиниках. В Кизляре, например, прийти на вакцинацию можно в любой удобный для пациента день.

"Режим работы у нас сейчас без выходных. Включая воскресенье. Мы с 8 до 16 работаем. Пожалуйста, приходите на вакцинацию", - сказал Асхаб Исаев, заведующий поликлиникой в Кизляре.

Процедура - добровольная. Но врачи снова и снова напоминают: пандемия еще не закончилась. Растет число новых случаев в Аргентине и Бразилии, где обнаружен новый вид вируса.

Критическая ситуация - в Непале, где COVID-19 сейчас болеет каждый второй житель. Больницы переполнены настолько, что пациентов размещают прямо на полу или даже на улице.

"К сожалению, сейчас мы видим, что погибают пациенты 40, 46, 49 лет. Очень молодые. Такой тренд. И нам очень тяжело это наблюдать, будучи не в силах им помочь. Порой просто хочется плакать", - рассказала медсестра Нарайни Гаутам.

Крайне тяжелое положение сохраняется и в Индии. Там фиксируют 211 тысяч заболевших за сутки. А всего - 27 миллионов человек с подтвержденным диагнозом. При этом индийский штамм - более заразный, чем обычный - уже активно распространяется по миру. Большое количество случаев в Великобритании. А ведь власти уже было объявили о скором снятии всех ограничений.

"Действительно, индийский вариант стремительно распространяется по всей стране. Мы пока еще не можем точно сказать: какое количество подтвержденных случаев вызваны этим штаммом. Который, как предполагают, является более заразным. Поэтому сейчас пока еще рано говорить, сможем ли мы полностью снять ограничения 21 июня, как планировали ранее", - заявил глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок.

На фоне таких новостей по ту сторону Ла-Манша Франция вслед за Германией вводит обязательный карантин для всех прибывающих из Великобритании. Пятая Республика по-прежнему на четвертом месте в мире по количеству заболевших. Сейчас их около 5 миллионов. А темпы вакцинации все еще низкие. Не хватает препаратов. И такая ситуация во многих странах Европы. Откуда все активнее звучат призывы поторопиться с регистрацией российского препарата. По данным СМИ, официально разрешить использование "Спутника V" в ЕС могут уже в июне. Однако уже сейчас препарат применяют в Венгрии. А с этого дня начинается использование "Спутника V" в Словакии. По словам местных властей, многие жители страны захотели прививаться именно российской вакциной.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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