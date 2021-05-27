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TikTok получил штраф на 1,5 миллиона рублей

16:25
  • четверг
  • 27 мая 2021

Площадка вовремя не удалила запрещенный контент

Социальная сеть TikTok оштрафована мировым судом Таганского района Москвы на 1,5 миллиона рублей, пишет в четверг ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
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Наказание последовало за отказ руководства площадки удалить запрещенную законодательством информацию. TikTok в итоге признали виновной в административном правонарушении.

В апреле соцсеть уже была оштрафована по аналогичной статье на 2,6 миллиона рублей.

Ранее в четверг штраф получила соцсеть Twitter - ей за неудаление контента придется заплатить еще 19 миллионов.

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