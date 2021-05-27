Банк России отчитался о росте международных резервов

На 7 миллиардов долларов

Как следует из свежих материалов Банка России, за неделю международные резервы страны выросли на 7 миллиардов долларов, пишет ТАСС.

В общей сложности они составляют 600,9 миллиарда долларов. Регулятор объясняет рост положительными итогами переоценки.

Международные резервы - это имеющиеся в распоряжении правительства высоколиквидные иностранные активы. Включают они в себя в том числе иностранную валюту, резервные позиции в МВФ, специальные права заимствования и золото.

Уточняется, что по международным резервам целевой уровень ЦБ составляет 500 миллиардов долларов.

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