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Банк России отчитался о росте международных резервов

16:34
  • четверг
  • 27 мая 2021

На 7 миллиардов долларов

Как следует из свежих материалов Банка России, за неделю международные резервы страны выросли на 7 миллиардов долларов, пишет ТАСС.
ЦБ отреагировал на сообщения о дыре в валютном балансе банков

В общей сложности они составляют 600,9 миллиарда долларов. Регулятор объясняет рост положительными итогами переоценки.

Международные резервы - это имеющиеся в распоряжении правительства высоколиквидные иностранные активы. Включают они в себя в том числе иностранную валюту, резервные позиции в МВФ, специальные права заимствования и золото.

Уточняется, что по международным резервам целевой уровень ЦБ составляет 500 миллиардов долларов.

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