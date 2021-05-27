Бастрыкин призвал молодежь помочь ветеранам

Активистам следует заняться общественно важной работой, а не митинговать, уверен председатель СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в четверг обратился к молодежи во время пресс-конференции.

"Вы нашли могилы ветеранов, к ним цветы положили, привели их в порядок? Вы нашли хоть одну блокадницу из соседнего дома?" - сказал он (цитата по ТАСС).

По мнению Бастрыкина, активистам следует заняться общественно важной работой и помогать ветеранам, а не митинговать.

Глава СКР также отметил в ходе своего выступления, что его расстраивают митинги и акции протеста, особенно в "культурной Северной столице".

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