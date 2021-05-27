СК начал проверку по факту явления "грифон" на нефтескважине

На поверхность вышла смесь песка, глины, торфа и воды

Управление Следственного комитета по Республике Коми сообщило о начатой процессуальной проверке по факту произошедшего в районе нефтескважины №447 в Усинске выброса породы и пластовых вод.

"Следователи намерены провести комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении.

Как уточняет РИА "Новости", на поверхность из нефтяной скважины вышла смесь песка, глины, торфа и воды. Это природное явление называется "грифон". При этом в социальных сетях происходящее приняли за нефтеразлив.

Экологи отнесли породу к классу "малотоксичных". Об инциденте уже проинформировали территориальный отдел управления Ростехнадзора.

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